На полигоне под Архангельском погибли сотрудники Росатома

Пять сотрудников Росатома погибли при ЧП на военном полигоне в Архангельской области, еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

В четверг на полигоне Минобороны России при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием​​​. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме. Все пострадавшие доставлены в больницы. Семьям погибших Росатом обещает оказать поддержку, сообщает РИА Новости.