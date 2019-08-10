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10 августа 201903:00

Возгорание экспериментального двигателя - причина гибели сотрудников "Росатома" и МО

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Причиной гибели специалистов госкорпорации "Росатом" и Минобороны РФ на военном полигоне в Архангельской области стало возгорание экспериментальной жидкостной двигательной установки, передает ТАСС.

Источник в военном ведомстве сообщил, что "в момент возгорания сотрудники "Росатома" осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки".

Пять сотрудников Росатома погибли при ЧП на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

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