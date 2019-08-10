В США предъявили обвинения юноше, который пришел в магазин с оружием

В США прокуратура предъявила обвинения в угрозах совершить террористический акт 20-летнему Дмитрию Андрейченко. Он спровоцировал панику в торговом центре штата Миссури, придя туда с оружием и в бронежилете.

В четверг Андрейченко вошел в магазин Walmart, распугав посетителей, расхаживая по магазину с тележкой и снимая видео на мобильный телефон. Его задержали при выходе из магазина; сопротивления он не оказывал.

Полиция на данный момент не уточняет, какими мотивами руководствовался молодой человек, и отказались уточнить, какое у Андрейченко гражданство, сообщает ТАСС. Однако позже со слов адвоката стало известно, что юноша — украинец.

Молодому человеку может грозить до четырех лет тюрьмы. Кроме того, возможно взыскание штрафа в размере до 10 тысяч долларов.

Магазины сети Walmart находятся в центре внимания после того, как на минувших выходных в одном из них в городе Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой 22 человека погибли, более 20 были ранены.