В КНДР отреагировали на учения США и Южной Кореи запуском неопознанных снарядов

Военные Южной Кореи заявили, что КНДР этим утром произвела очередной, уже пятый за две недели, запуск неопознанных снарядов.

В Сеуле полагают, что это баллистические ракеты малого радиуса действия, и что эти испытания – выражение недовольства Пхеньяна по поводу совместных учений США и Южной Кореи, которые стартуют завтра.

Запуск подтвердили и в Японии, передает "Россия 24". Власти страны заявили, что для Токио эти снаряды опасности не представляют, японской территории они не достигли.

В США, как всегда, обещали внимательно следить за ситуацией. И напомнили, что Совбез ООН запрещает Пхеньяну разработку и запуски баллистических ракет. Однако власти КНДР недавно заявили, что устали от постоянного давления и готовы дать жесткий ответ Вашингтону и Сеулу. Несмотря на протесты Пхеньяна, они все же проводят совместные военные учения, которые КНДР воспринимает как угрозу в свой адрес.