Паводок на Дальнем Востоке сместился к селам Еврейской автономной области

Уровень Амура в районе Хабаровска превысил неблагоприятную отметку почти на метр. Гребень паводка сейчас сместился к селу Ленинское Еврейской автономной области (ЕАО). Синоптики и гидрологи пытаются просчитать последствия осадков.

В ближайшие сутки сильные дожди ожидаются в Еврейской автономии. А именно там сейчас гребень паводка, который движется в сторону Хабаровска.

"В районе Екатерино-Никольского, в Ленинском мы можем ждать сильные осадки. Потом они сместятся больше к Бикину, Вяземскому. Значит, будет вклад в уровень реки", — сообщила Ирина Баранова, синоптик отдела краткосрочных прогнозов Дальневосточного филиала службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На основании прогноза гидрологи просчитывают, какого объема будет этот вклад. Данные уточняются каждый день. Долгосрочная работа моделирует возможное развитие ситуации. Так, на Сунгари и Уссури, которые влияют на уровень Амура у Хабаровска, ожидаются дожди.



Сейчас внимание гидрологов сосредоточено на селе Ленинском ЕАО. Там уровень Амура достиг отметки "опасные явления". И как раз на этом участке в него впадает Сунгари.



"Мы пропустим уже гребень паводка; если пойдут осадки, они сформируют дополнительные подъемы уровня воды, и тогда эта вода уже пойдет в дополнение. То есть у Хабаровска не произойдет такого резкого спада", — констатирует гидролог Екатерина Подвербная.

А значит, полноводный Амур задержится у краевого центра примерно на неделю. Пик паводка прогнозируется на 12-14 августа с максимальной отметкой в шесть метров. Сейчас в сутки река прибавляет 15-20 сантиметров. Замеры на гидропостах проводят каждые четыре часа.

Под воду уже уходит прибрежная часть туристического комплекса в южной части Хабаровска. В том же районе подтоплены пять приусадебных участков. Под водой находятся уже 700 левобережных участков - это вдвое больше, чем сутки назад. Но на островах до сих остаются дачники.

При отметке Амура в 530 сантиметров теплоходы перестанут ходить на острова. С 10 августа приостанавливаются и рейсы в Фуюань.