10 августа 201908:03
Молдавские полицейские отобрали у жителя страны российские номера
В Молдавии на фоне русофобских настроений местные полицейские сняли российский регистрационный номер с машины жителя республики.
По словам автовладельца, правоохранители вели себя агрессивно, знак погнули. В чем причина, так и не объяснили. Более того, куда увезли номера и как их теперь вернуть, неизвестно.
Мужчина заявил, что Молдавия — его постоянное место жительства, и призвал министра внутренних дел обратить внимание на инцидент, передает "Россия 24".
В пресс-службе нацинспектората по патрулированию Молдавии уточнили: регистрационные номера сняли, якобы, потому, что у машины — тонированные стекла.
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