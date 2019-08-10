Молдавские полицейские отобрали у жителя страны российские номера

В Молдавии на фоне русофобских настроений местные полицейские сняли российский регистрационный номер с машины жителя республики.

По словам автовладельца, правоохранители вели себя агрессивно, знак погнули. В чем причина, так и не объяснили. Более того, куда увезли номера и как их теперь вернуть, неизвестно.

Мужчина заявил, что Молдавия — его постоянное место жительства, и призвал министра внутренних дел обратить внимание на инцидент, передает "Россия 24".

В пресс-службе нацинспектората по патрулированию Молдавии уточнили: регистрационные номера сняли, якобы, потому, что у машины — тонированные стекла.