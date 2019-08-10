На МКАД в столице произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

На кольцевой автодороге столицы массовое ДТП. Недалеко от поворота на Ленинградское шоссе столкнулись пять машин.

Обошлось без жертв. Пострадали три человека. Им оказали помощь на месте, передает "Россия 24".

Сейчас движение в районе аварии затруднено. В автоинспекции Москвы выясняют обстоятельства происшествия.