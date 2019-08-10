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10 августа 201908:29

Серена Уильямс вышла в полуфинал турнира в Торонто

EPA

В канадском Торонто продолжается теннисный турнир серии ВТА с призовым фондом 2,5 миллиона долларов. Американка Серена Уильямс вышла в полуфинал соревнований.

В четвертьфинале Серена оказалась сильнее японки Наоми Осаки 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Уильямс взяла у Осаки реванш за проигрыш в финале Открытого чемпионата США осенью прошлого года.

Соперницей Уильямс в полуфинале будет чешка Мария Боузкова, выигравшая первую партию у румынки Симоны Халеп 6:4. Во втором сете Халеп отказалась от борьбы.

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