ПСВ намерен пригласить Франка Рибери

Французский полузащитник Франк Рибери, покинувший "Баварию" в мае, может продолжить карьеру в Голландии. 36-летнего футболиста хотят видеть в ПСВ.

Инициатива приглашения француза исходит от главного тренера голландского клуба Марка ван Боммеоя, в прошлом футболиста "Баварии". Ван Боммел, хорошо знакомый с Рибери, считает, что опыт и мастерство Франка помогут его команде.

Франк Рибери выступал за "Баварию" 12 лет. За это время француз выиграл 24 трофея, в том числе Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также 9 титулов чемпиона Германии.