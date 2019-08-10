В Курганской области опрокинулся рейсовый автобус

Семь человек пострадали в автоаварии с пассажирским автобусом в Курганской области.

ДТП произошло этим утром на загородной трассе в Куртамышском районе. Автобус KIA, выполнявший регулярный рейс, съехал в кювет. В салоне находились 47 человек. Пострадавшие, в числе которых есть ребенок, доставлены в больницу. Состояние двоих медики оценивают как тяжелое. Как выяснилось, у машины отказало рулевое управление.