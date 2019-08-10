В Копенгагене прогремел второй за неделю взрыв

В столице Дании прогремел взрыв у полицейского участка. На место прибыли сотрудники экстренных служб Копенгагена. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Полиция заявила, что разыскивает некоего человека в темной одежде и светлой обуви — предполагаемый преступник сбежал с места взрыва.

В Дании крайне обеспокоены случившимся, ведь это уже второй за неделю взрыв в Копенгагене. Предыдущий произошел во вторник вечером у здания налоговой инспекции. Нападавших до сих пор ищут.