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10 августа 201909:46 Валентин Богданов

Ярмарка политического тщеславия: демократы грезят о победе над Трампом

Ярмарка политического тщеславия: демократы грезят о победе над Трампом

В США участники президентской гонки от Демократической партии решают, как им победить Трампа на выборах в 2020 году. Какие претензии хотят предъявить действующему главе Белого дома?

Большая сельскохозяйственная ярмарка в Айове — что-то вроде ярмарки политического тщеславия на фоне коров и хот-догов на палочке. Ровно за полгода до праймериз кандидаты в президенты, поджаривая на гриле гамбургеры, рассуждают о том, как следующей осенью в котлету превратится их общий конкурент.

- В январе 2021 года мы скажем: Adios, Дональд Трамп!

Испанский язык бывший министр ЖКХ при Обаме Хулиан Кастро использовал, чтобы к Трампу еще сильнее приклеился новый ярлык. После расстрела в Эль-Пасо кандидаты от демократов начали открыто называть его расистом.

"Мы победим самого опасного президента в истории Соединенных Штатов. Вместе мы остановим расизм, сексизм, исламофобию, гомофобию и все другие фобии, которые олицетворяет этот президент. Мы остановим национализм в этой стране!" — заявляет сенатор-демократ Берни Сандерс.


Сандерс — номер два в рейтинге партийных симпатий. Номер один — Джо Байден. В Айове с ним приключился очередной конфуз: бывший вице-президент едва выбрался из своего же двусмысленного противопоставления белых и бедных.

"Есть представление, что если вы бедный, вы не можете чего-то. Неимущие дети столь же умны и талантливы, сколь их белые сверстники. Богатые дети, черные дети, азиатские дети — я действительно так считаю. Думаю, мы все так считаем. Они способны сделать все, что может любой человек — просто дайте шанс!" — сказал Байден.

Звучит очень по-расистски, и выглядит как щедрый подарок Трампу. Даже два, если прибавить еще один перл из Айовы.

- Для нас правда важнее фактов!

У ролика, который выложили сторонники Трампа, уже за миллион просмотров. Хозяин Белого дома, который не раз называл Байдена человеком с низким IQ, не без удовольствия цитирует самого себя.

- Послушайте, у Джо не все дома. Я слышал этот комментарий, видел это по телевидению. У Джо Байдена не все дома. Ему нельзя быть президентом!

Пока же образовалась еще одна проблема: в штате Миссисипи во время рейда по птицефабрикам сотрудники миграционной службы задержали почти 700 нелегальных мигрантов. Разделенные семьи, плачущие дети и возмущенные хозяева производств, которым грозит разорение без рабочих рук: в итоге — новые митинги и прежние призывы. Винят опять Трампа.

Десять дней игры в гольф, которые ждут Трампа в его поместье в Нью-Джерси, — так необходимая сейчас президенту США пауза. Но сам он вряд ли выключит новостные каналы и перестанет писать в "Твиттер". А значит, в новый политический сезон Америка третий год подряд вкатится без разминки.

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