Авария автобуса в Кургане: пострадавших уже 14

По последней информации, 14 человек пострадали в автоаварии с пассажирским автобусом в Курганской области. Такие данные приводят медики.

ДТП произошло этим утром на загородной трассе в Куртамышском районе, передает телеканал "Россия 24". Автобус, который выполнял регулярный рейс, съехал в кювет. На момент аварии в нем было 47 человек.

Одного пассажира спасателям пришлось извлекать из салона с помощью специальных инструментов. Пострадавших, в числе которых есть ребенок, доставили в больницу. Состояние двоих медики оценивают как тяжелое. По предварительной версии, у машины отказало рулевое управление.