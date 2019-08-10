Названы самые распространенные фамилии в России

Демографы отмечают, что четверка самых распространенных фамилий у россиян не меняется несколько последних десятилетий. Если пятое место в разных регионах страны занимают разные фамилии, то четыре первые места неизменны по всей России с прошлого века. Это Иванов, Кузнецов, Попов, Смирнов, пишет "Российская газета" со ссылкой на доктора исторических наук Алексея Мосина.

По данным историка, в зависимости от региона меняется и место самых популярных фамилий на этом "пьедестале". Например, по всей России Кузнецовы занимают почетное второе место. А вот на Урале это самая распространенная фамилия. "Самой русской" фамилии Иванов там удалось отвоевать только "серебро".

Разные исследователи частотности фамилий приходят к разным выводам. В числе самых популярных помимо ранее озвученных фамилии, образованные от имени: Петров, Васильев, Михайлов. Немало "птичьих" и "звериных" фамилий: Соколов, Лебедев, Орлов, Волков, Козлов.

Однако абсолютное лидерство, по данным большинства исследований, у Смирновых.

Кстати, самая распространенная фамилия в мире — Кузнецов. Разные ее вариации встречаются в каждом европейском языке: Смит, Шмидт, Коваленко, Ковальчук, Ковач и пр.