Мамаев и Кокорин сыграют с белгородским "Салютом" в составе "Золотого льва"

Команда колонии, где отбывают наказание полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин, сыграет с клубом второй лиги – белгородским "Салютом". Оба осужденных футболиста примут участие в игре.

Матч пройдет на мини-футбольной площадке в формате два тайма по 20 минут. У каждой из команд на поле может находиться по 6 футболистов. На матче будут присутствовать журналисты и один из заместителей начальника УФСИН России по Белгородской области, — сообщает "Спорт-Экспресс".

Команда Кокорина Мамаева получила название "Золотой лев". В ее состав помимо Александра и Павла вошли заключенные, отбывающие наказание вместе с ними.