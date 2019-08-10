В Красноярском крае огонь охватил миллион гектаров леса

В субботу лесные пожары в Красноярском крае зафиксированы на территории 1 миллион 079 тысяч 134 гектара. Как сообщили в Лесопожарном центре, число пожаров в крае выросло до 132.

Большинство лесов, охваченных огнем, расположены в труднодоступной местности, в так называемой зоне контроля, пишет ТАСС.

В Эвенкийском, Богучанском, Северо-Енисейском и других районах с огнем борются почти 900 пожарных, 80 единиц техники и 10 самолетов Ил-76.

Угрозы поселкам нет, но власти ограничили проход жителей в леса. К многочисленным возгораниям привели жара за тридцать и отсутствие дождей в крае.