Дождь, ветер и задержки авиарейсов: непогода в Москве стихнет к вечеру

Более 30 рейсов были задержаны либо отменены в аэропортах Московского авиаузла утром в субботу, 10 августа. По данным сервиса "Яндекс.Расписание" на 10:03, задержка коснулась двух рейсов во Внукове, семи в Домодедове, где 12 рейсов были отменены совсем, и 11 в Шереметьеве.

Ранее Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует до вечера субботы, передает РИА Новости.

К вечеру, по прогнозам синоптиков, в столице стихнет и умеренный дождь, который ожидается днем. Максимальная температура днем достигнет 18 градусов тепла.

Вечером 10 августа или в ночь на 11 августа в Москве нормализуется атмосферное давление, упавшее накануне утром до рекордной отметки 732,2 миллиметра. Давление плавно растет, и вечером-ночью дойдет до нормальных значений, рассказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. Для Москвы норма атмосферного давления — 748 миллиметров ртутного столба.

В Москве продолжают устранять последствия непогоды — в ночь на пятницу сильный ветер повалил десятки деревьев и повредил машины. Никто не пострадал.