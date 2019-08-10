Вдова боксера Максима Дадашева требует компенсации от организаторов боя с Матиасом

Елизавета Апушкина, вдова погибшего боксера Максима Дадашева, требует денежной компенсации от Атлетической комиссии штата Мэриленд, которая не смогла должным образом организовать бой ее мужа с пуэрториканцнм Субриэлем Матиасом. В ходе поединка Дадашев получил травму, ставшую причиной его смерти.

Вдова российского боксера будет требовать от Атлетической комиссии штата Мэриленд компенсации. Размер ее еще не определен. В ближайшее время Елизавета Адушкина подаст соответствующий иск. При этом вдова Дадашева отказалась от подачи иска к судье матча Кенни Шевалье.

Российский боксер Максим Дадашев получил травму в 11 раунде боя с Субриэлем Матиасом. Бой был остановлен. Вскоре Дададшев потерял сознание и был госпитализирован. Через несколько дней он скончался от отека мозга.