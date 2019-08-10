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10 августа 201911:21

Пресс-служба Горбачева отреагировала на новости о его нездоровье

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Нет никаких оснований для сообщений о плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачева, заявили "Интерфаксу" в его пресс-службе. Там также отметили, что "удивились" появившемуся сообщению об этом.

По словам сотрудников пресс-службы, накануне, 9 августа, Михаил Горбачев был на работе в фонде, который носит его имя, и встречался с его сотрудниками.

В начале июня Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работать над своей книгой. 2 марта 2019 года Михаилу Горбачеву исполнилось 88 лет.

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