"Обком вашингтонский работает": США заподозрили в климатической атаке на Россию

Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев заявил о возможности применения против России климатического оружия. В эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" депутат отметил, что последние природные катаклизмы не случайны, а могут быть последствиями использования нового оружия. Сильные ливни в московском регионе и большая площадь природных пожаров в Сибири — "работа вашингтонского обкома", уверен Журавлев.

"Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Я считаю, что это серьезно и надо к этому правильно относиться", — заключил Журавлев.

По мнению депутата, Запад напуган появлением у России гиперзвукового оружия и лидерством РФ в военной сфере.