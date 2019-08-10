Тема:
Аварии и ДТП 21 минута назад
10 августа 201911:16
Волгоградский водитель разрушил бетонное наследие мундиаля и попал в больницу
В ночь на пятницу в Волгограде легковушка разбила арт-объект в форме футбольного мяча, посвященный Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Инцидент произошел на улице Рокоссовского неподалеку от Мамаева кургана. Полицейские сообщили, что за несколько мгновений до столкновения автомобиль на большой скорости вылетел на встречную полосу, потерял управление и врезался в бетонное наследие мундиаля.
Сидевший за рулем 34-летний мужчина и его 33-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы. Причины аварии не называются.
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