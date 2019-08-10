Погибли пять человек: в Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса

Ранним утром в субботу в Тамбовской области рядом с деревней Шульгино на 139 километре трассы Р-193 столкнулись два микроавтобуса.

По предварительным данным, Citroen Jumper выскочил на встречную полосу и столкнулся с Fiat Ducato. Погибли пятеро, еще восемь человек были госпитализированы.

Причины аварии в настоящее время не называются. По некоторым данным оба микроавтобуса не являлись рейсовыми.