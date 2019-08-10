Люди пытались собрать утекающее топливо: взрыв бензовоза унес 60 жизней

В Танзании как минимум 60 человек погибли в результате аварии с бензовозом в городе Морогоро в восточной части страны. Еще 70 человек серьезно ранены.

Бензовоз перевернулся и загорелся утром в субботу, 10 августа, сообщила танзанийская газета The Citizen. Среди жертв — мотоциклисты, которые пытались собрать вытекающее из цистерны топливо.

Данные о погибших подтвердил глава региональной полиции Морогоро Уилброуд Мутафунга. Город Морогоро, где произошла трагедия, входит в десятку самых крупных в Танзании.

По словам очевидцев, некоторые из погибших и пострадавших действительно пытались собрать топливо, а другие просто оказались рядом. Взрыв, по словам некоторых, произошел, когда за топливом к опрокинувшемуся бензовозу кинулся человек, куривший в этот момент сигарету.