Стриженову – 90: актера поздравили президент и премьер

Известному артисту театра и кино, кумиру нескольких поколений Олегу Стриженову исполнилось 90 лет. С юбилеем актера поздравили президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Соответствующие поздравительные телеграммы опубликованы на сайте Кремля и кабинета министров РФ.

Президент отметил яркую игру Стриженова, которую назвал талоном высочайшего профессионализма. Также Владимир Путин назвал актера выдающимся мастером, принадлежащим к плеяде выдающихся мастеров.

Дмитрий Медведев отметил, что фильмы с участием Олега Стриженова до сих пор пересматривают зрители разных поколений.

Отмечать свой юбилей актер планирует вместе со своей семьей. Стриженов, по его словам, не придает большого значения круглым датам. От публичных празднований своего дня рождения Стриженов отказался много лет назад и еще ни разу не изменил своему решению.

Стриженов закончил театральное училище имени Щукина в далеком 1953-м году. Служил в эстонском театре, затем переехал в Ленинград, в театр драмы имени Пушкина (Александринка). С конца 1950-х стал актером Театра-студии киноактера в Москве. Известен яркими ролями в кино: "Сорок первый", "Оптимистическая трагедия", "Белые ночи" по Достоевскому, первая киноэкранизация "Овода" и роль Артура, "Хождение за три моря" по путевым заметкам купца Афанасия Никитина и другие картины.