Стало известно о "жестком уроке", преподанном Зеленскому Путиным, Меркель и Макроном

У нового президента Украины Владимира Зеленского есть еще максимум 5-6 месяцев на то, чтобы определиться со своей внешней политикой, пишет в статье для украинского издания "Главред" политический эксперт Андрей Головачев. Пока же, по его словам, главы России, Германии и Франции Путин, Меркель и Макрон "совершенно правильно" преподали Зеленскому "жесткий урок", дипломатично отказав ему в экстренной встрече в нормандском формате после гибели четырех военных в Донецкой области.

По мнению автора статьи, Зеленский — популист, при этом политически совершенно неопытный, поэтому он не понимает роли дипломатии во внешней политике. Такими же популистами, говорит эксперт, являются президент США Трамп, венгерский лидер Орбан, президент Турции Эрдоган, белорусский лидер Лукашенко.

"Все популистские лидеры считают, что профессиональные дипломаты им не нужны. Популисты предпочитают только личные контакты с лидерами других стран и полностью полагаются на свою интуицию и свою харизму в проведении внешней политики", — пишет Головачев.

Серьезные же политические лидеры, говорит он, проводят свою внешнюю политику через профессиональных дипломатов, задача которых — закрытые переговоры со своими визави из других стран, подготовка и согласование договоров с приглашением своих лидеров только на заключительный этап, когда можно уже подписать подготовленные ими документы.

Меркель, Макрон и Путин — классические политические лидеры, которые проводят свою внешнюю политику через свою дипломатию, отмечает Головачев. Именно поэтому все трое лишь пожали плечами, когда Зеленский стал настаивать на немедленной встрече после гибели четырех военнослужащих.

Главная проблема внешней политики Зеленского, по мнению Головачева, даже не в том, что он дилетант и популист, а в том, что у него нет собственно самой политики, собственного видения, собственной стратегии. Зеленский, по мнению эксперта, не знает, что делать на Донбассе, что предложить обществу, и в результате "ведет себя ситуативно, стараясь угодить всем и заботясь главным образом о своем рейтинге".

Если в течение максимум полугода новый украинский президент не предложит обществу собственной внятной политики по Донбассу, его популярность резко пойдет на спад, уверен автор статьи. Общество, напоминает он, не любит невнятных политиков.