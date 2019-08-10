Угон яхты за 3,5 миллиона евро: задержаны россиянин и трое турок

Гражданская гвардия Испании задержала угонщиков яхты, которую похитили в апреле 2019 года в порту Пальмы на Балеарских островах. В команду воров входили три уроженца Турции и один россиянин, пишет ТАСС. Судно оценивается в 3,5 миллиона евро.

Европейские коллеги помогли испанцам отследить маршрут яхты через Грецию до турецкого побережья. Угонщики смогли несколько месяцев не попадать в поле зрения турецкой полиции благодаря поддельным документам. В Испании задержаны еще четыре подельника воров из европейских стран.