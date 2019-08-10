Не заметил: в Петербурге мотоциклист на скорости врезался в бетон. Видео

В пятницу в Петербурге мотоциклист проигнорировал знак "Въезд запрещен", на высокой скорости поехал под "кирпич" и врезался в бетонное ограждение, которое не сразу заметил.

Инцидент произошел на перекрестке проспектов Ленинского и Патриотов. За мгновение до столкновения водитель отчаянно жал на тормоз, и его мотоцикл встал на переднее колесо, врезался, а затем подскочил в воздух.

В больницу мотоциклиста увезли на реанимационной машине. О его состоянии не сообщается.