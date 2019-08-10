ДТП под Курганом: пострадавших уже 16, возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с рейсовым автобусом, который съехал в кювет. Авария произошла утром 10 августа под Курганом на загородной трассе в Куртамышском районе.

Автобус вез группу туристов отдыхать на выходные на озеро Узково, передает телеканал "Россия 24". В салоне находились 47 человек. В результате ДТП 16 пассажиров получили травмы. Одного из них спасателям пришлось извлекать из автобуса с помощью специальных инструментов.

Пострадавших, в том числе ребенка, доставили в больницу. Состояние троих пострадавших медики оценивают как тяжелое. Их перевезут в больницу Кургана. По предварительной версии, у машины отказало рулевое управление.