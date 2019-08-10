Украинцы просят сделать доллар нацвалютой вместо гривны

Доллар может стать национальной валютой Украины — петиция с такой инициативой появилась на сайте главы государства. Инициаторы петиции отмечают нестабильность гривны и предлагают президенту Владимиру Зеленскому рассмотреть вариант перехода на доллар США. Автор документа просит провести и пересчет цен, зарплат, стипендий и вкладов граждан: "Это привлечет реальных инвесторов, для которых не будет рисков потери инвестиций по причине государственной инфляции. Чтобы построить устойчивую украинскую экономику необходимо опираться на железобетонный фундамент валют а не на зыбкую почву гривны".

Петиция была зарегистрирована 7 августа, подписать ее должны 25 тысяч человек. На момент публикации под петицией подписались 48 человек. Похожий документ публиковался на сайте президента в начале июня. Инициатор предлагал ввести доллар как параллельную гривне валюту. За 2 месяца ее подписали 50 человек.

В число мировых лидеров по девальвации украинская гривна входит уже несколько лет. По данным Нацбанка Украины, только по результатам 2014 года девальвация гривны достигла 93%. Эксперты объясняют это разразившимся в стране политическим кризисом, до начала которого доллар стоил 8 гривен, а сейчас 25,2 гривны. По мнению финансистов, дальнейшая судьба украинской валюты полностью зависит от политической ситуации в государстве.