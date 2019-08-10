Эрдоган анонсировал новую "историческую победу"

Новую историческую победу уже в этом месяце обещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду подготовку к операции против курдских формирований на севере Сирии.

Август для Турции – месяц побед, добавил Эрдоган. В августе 2016 началась операция "Щит Евфрата" в Сирии, которая помешала созданию террористического коридора у границы. И в этом состоится еще одна.

Ранее президент заявил, что Анкара начнет военную операцию, Россия и США поставлены в известность. Предположительный срок – после 11 августа, передает РИА Новости.