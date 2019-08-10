Анкара и Киев займутся высокоточным оружием и аэрокосмическими технологиями

Государственная компания "Укрспецэкспорт", которая входит в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания Baykar Defence, один из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

Как отмечается в сообщении, размещенном на официальном сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, главной целью нового СП является объединение мощностей оборонных комплексов двух стран, чтобы организовать серийное производство современного вооружения для собственных армий.

Киев и Анкара надеются таким способом достичь принципиально нового уровня сотрудничества — "синергии оборонных технологий и сочетанию передовых разработок Турции и Украины".

По информации СНБО, одним из первых проектов СП станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Предполагается, что этот дрон сможет вести детальную разведку со значительной высоты, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары "широким спектром высокоточного вооружения". Как ожидается, создание такого СП позволит повысить обороноспособность двух стран.

Президент Украины Владимир Зеленский 7-8 августа посетил Турцию с визитом.