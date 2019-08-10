Рибери может оказаться в "Локомотиве"

Московский "Локомотив" готов вступить в борьбу за французского полузащитника Франка Рибери. Ранее свой интерес к бывшему игроку "Баварии" обозначил голландский ПСВ.

Как сообщает РИА Новости, сославшись на французское издание L'Equipe, "Локомотив" вступил в переговоры с представителями футболиста. Однако о каких-либо конкретных результатах говорить преждевременно. Помимо "Локомотива" и ПСВ на 36-летнего француза претендует "Монако".

Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии. Контракт Франка с мюнхенцами истек, но сам футболист не намерен завершать карьеру.