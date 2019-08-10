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10 августа 201913:50

У напавшего на росгвардейцев были пистолеты и ножи

фото: Следственное управление СК РФ по Тюменской области

В отношении 49-летнего жителя Тюмени, открывшего стрельбу по сотрудникам Росгвардии, возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СКР.

По версии следствия, в ночь на 10 августа двое сотрудников Росгвардии остановили для проверки подозреваемого, который передвигался на велосипеде. Мужчина бросил велосипед и скрылся в лесополосе, а в ответ на требование правоохранителей выйти и показать документы несколько раз выстрелил из травматического пистолета.

В результате один из сотрудников получил ранения. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили табельное оружие, ранив подозреваемого в ногу. При досмотре у него изъяли два ножа, травматический и сигнальный пистолеты.

Ранее сообщалось, что гражданин 1970 года рождения обстрелял патруль на улице Интернациональная в Тюмени, ранив одного из росгвардейцев, а также метнул в группу вневедомственной охраны какой-то предмет.

Перестрелка произошла примерно в 0:20 минут (22:20 по Москве). Жизнь раненого сотрудника Росгвардии вне опасности. Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте.

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