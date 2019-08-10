Миллион эвакуированных, 13 погибших: тайфун "Лекима" прошел по востоку Китая

На восток Китая обрушился тайфун "Лекима", считается, что это третий по силе за всю историю наблюдений циклон.

Основной удар приняла на себя провинция Чжезян, откуда было эвакуировано около миллиона человек. Порывы ветра местами превышали 50 метров в секунду, и сотни домов были разрушены, а тысячи зданий получили повреждения.

От стихии умерли по меньшей мере 13 человек, еще 16 считаются без вести пропавшими. В нескольких областях после обильных осадков сошли оползни и повредили дорожную инфраструктуру.

В настоящее время в стране устраняются разрушительные последствия "Лекимы", восстанавливается движение автотранспорта, вновь заработали железные дороги и аэропорты. Люди начинают возвращаться в свои жилища.