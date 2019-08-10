Иван Перишич проведет сезон в "Баварии"

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич проведет следующий сезон в мюнхенской "Баварии". Чемпион Германии арендовал 30-летнего футболиста у "Интер" сроком на один год.

Клубы согласовали аренду Перишича, и в ближайшее время Иван отправится в Мюнхен. "Бавария" заплатит "Интеру" 5 миллионов евро за аренду игрока и еще 20, если решит его выкупить. При этом зарплату Перишичу будет платить германский клуб, сообщает РИА Новости.

Иван Перишич – не новичок бундеслиге. Он уже выступал в составе дортмундской "Боруссии" и "Вольфсбурга". В прошлом году хорват стал серебряным призером чемпионата мира.