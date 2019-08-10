ДТП с автобусом в Москве: пострадали дети и взрослые

В аварии на севере столицы пострадали восемь человек, в том числе двое детей, передает канал "Россия 24".

Ранее сообщалось о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса и нескольких машин, в котором были травмированы три человека. Столкновение произошло у дома №71 на Ленинградском шоссе.