Непогода в Москве: 150 деревьев, 36 машин, 26 миллиметров

Сильными порывами ветра в Москве 9 и 10 августа было повалено 150 деревьев, повреждено 36 легковых автомобилей. Никто из людей не пострадал, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По его данным, за двое суток после объявления штормового предупреждения в Москве выпало 26 миллиметров осадков. Столичные коммунальные службы и сотрудники МЧС работали в усиленном режиме.

Сейчас в Москве моросит дождь, ветер слабый. Как заявил Бирюков, ссылаясь на прогнозы синоптиков, дождь прекратится во второй половине дня. А уже в воскресенье, 11 августа, должно потеплеть, пишет "Интерфакс".