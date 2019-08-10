Началась акция на проспекте Сахарова, пришли семь тысяч человек

На проспекте Академика Сахарова в Москве началась согласованная акция в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Со стороны Садового кольца и Каланчевской улицы вход на перекрытые улицы, где проходит акция, перегорожен машинами полиции, автобусами и дорожными службами.

Безопасность на митинге и шествии обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии, дежурят сотрудники скорой помощи. Территория оцеплена, установлены заградительные барьеры и металлоискатели. За ситуацией на митинге следят наблюдатели от Общественной палаты Москвы, передает ТАСС.

У дома 9 на проспекте Академика Сахарова установлена сцена. Мероприятие, согласованное столичной мэрией, продлится до 16:00. Заявленная численность акции — до 100 тысяч человек. По данным московского главка МВД России, пока на согласованный митинг собрались около семи тысяч человек.

Члены президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призывают граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в возможных несанкционированных акциях в столице в субботу, 10 августа. Под обращением, в частности, подписались члены СПЧ Игорь Борисов, Александр Брод, Шота Горгадзе и Максим Замшев.

Согласно заявлению членов СПЧ, обозначены все правовые основания отказа кандидатам в регистрации, однако некоторые оппозиционные политики продолжают демонстрировать неуважение к закону, всем остальным кандидатам и законопослушным избирателям, призывая граждан на несогласованные акции в свою поддержку.

При этом правоохранительные органы официально предупредили граждан о юридической ответственности за призывы и участие в подобных незаконных акциях, напомнили в СПЧ, добавив, что уже определен многомиллионный ущерб от ранее проведенных несогласованных акций.

Сообщается, что в столице задержана незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Любовь Соболь. Об этом сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокат которой оказывает задержанной Соболь правовую помощь.