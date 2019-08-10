Пекин напомнил Лондону, что Гонконг ему не принадлежит

Пекин потребовал от Лондона прекратить вмешательство во внутренние дела КНР. Представитель МИД КНР Хуа Чуньин напомнила Великобритании, что Гонконг много лет не является британской колонией. Всё,что происходит в этой административной единице Китая, регулируется законами и правительством КНР, заявила дипломат.

"Не нужно давать указания Гонконгу и заниматься подстрекательством", — отметила Хуа Чуньин.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб напрямую позвонил главе администрации Гонконга Кэрри Лэм с осуждением жестких столкновений оппозиционеров и полиции.

Глава британской дипломатии призвал стороны к диалогу, пишет РИА Новости.