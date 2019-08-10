Водителя поколотили за возмущение спрятанной дорожной камерой. Видео

На трассе М4 "Дон" неподалеку от Каменск-Шахтинского водитель возмутился спрятанной дорожной камерой и был поколочен охранником "треноги".

Потасовке предшествовал непродолжительный конфликт, в ходе которого оппоненты, используя бранные слова, называли друг друга приверженцами однополой любви. В конце концов мужчина, охраняющий камеру, не выдержал и бросился с кулаками на своего обидчика.

По словам водителя, записавшего отрывок потасовки на видео, итогом потасовки стал разбитый телефон и физический ущерб. По этой причине мужчина написал заявление в полицию на охранника скрытой дорожной камеры.

Напомним, что 26 июля Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения жестко высказался о дорожных камерах: "Цель их установки, — сказал президент. — Это снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф. А это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата."