Кокорин хочет провести остаток карьеры в "Зените", а Мамаев – вернуться в сборную России

В ИТ-4, где отбывают наказание нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, состоялся товарищеский матч. Команда "Золотой лев", составленная из заключенных, со счетом 4:2 обыграла клуб второй лиги "Салют" (Белгорд). Три мяча в составе победителей забил Павел Мамаев.

После игры Александр Кокорин выразил благодарность "Зениту" и его главному тренеру Сергею Семаку за поддержку. "Очень соскучился по "Зениту", я им многим обязан, я бы хотел завершить карьеру в Питере. Сейчас готов играть за них даже бесплатно", — приводит слова Кокорина ТАСС.

Павел Мамаев мечтает о своем возвращении в сборную России. "Возможно всё: и в тюрьму попасть, и в сборную России вернуться", — цитирует Мамаев РИА Новости.