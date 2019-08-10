Проходка тоннелей: девять станций московского метро закроют

На Сокольнической линии закроют девять станций для пассажиров для проходки тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии метро.

C 18 августа на семь дней поезда будут ходить только между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Университет". С 25 августа обычный режим работы метро будет возобновлен.

Для тех, кто пользуется "красной" веткой метро пустят компенсационные автобусы, позволяющие добраться от "Проспекта Вернадского" до "Коммунарки".

Также пассажиров просят по возможности пользоваться объездными маршрутами, передает, "Интерфакс".