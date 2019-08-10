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10 августа 201915:13

Смерч в Люксембурге ранил 19 человек и повредил 160 домов

В Люксембурге на муниципалитеты Башараж и Петанж обрушился смерч. Пострадали 19 человек, двоих из них пришлось госпитализировать. Из опасной зоны были эвакуированы около 60 человек.

Как сообщает издание RTL, ЧП произошло вечером в минувшую пятницу, 9 августа. Различные повреждения получили 160 зданий, в том числе супермаркет. В районе смерча работали пожарные и полиция.

По информации телеканала "Россия 24", торнадо обрушился на два населенных пункта у границы с Бельгией. Разрушены более сотни построек, с некоторых зданий сорвало крышу.

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