Полиция насчитала 15 тысяч участников акции на Сахарова

Столичная полиция оценивает количество участников митинга на проспекте Сахарова в 15 тысяч человек. Как сообщили в ГУ МВД по Москве, после двух часов выступлений начался отток манифестантов.

Мэрия Москвы согласовала две акции на проспекте Сахарова 10 и 11 августа, пишет РИА Новости. Организаторы рассчитывали увидеть на акции до 100 тысяч человек.