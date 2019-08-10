Трамп поведал о "небольшом извинении" от Кима

Президент США Дональд Трамп назвал полученное от лидера КНДР Ким Чен Ына письмо очень личным. В нем северокорейский лидер направил предложение Трампу провести очередную встречу, написал президент США в Twitter. Переговоры Трампа и Кима могут пройти после завершения совместных военных учений США и Южной Кореи.

В своем послании Ким также принес "небольшие извинения" в связи с испытаниями баллистических ракет малой дальности. Они должны прекратиться после завершения американско-южнокорейских учений. Трамп прогнозирует, что после завершения процесса денуклеаризации Северная Корея станет "одной из самых успешных стран в мире".

Ранее в КНДР заявили, что 6 августа испытали тактические управляемые ракеты нового типа. В Пхеньяне отметили, что запуск является "адекватным предупреждением совместным военным учениям, проводимым в настоящее время властями США и Южной Кореи". Южная Корея и США приступили в понедельник к совместным военным учениям, вызывающим недовольство КНДР.