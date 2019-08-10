Панда Хао Хао родила двойню

В бельгийском зоопарке "Пайри Дайза" (Pairi Daiza) родились панды-двойняшки. Самец и самка абсолютно здоровы, весят 160 и 150 граммов соответственно. Их рост 15 сантиметров. Пока малыши лишены волосяного покрова.

Поскольку у больших бамбуковых медведей высокая смертность новорожденных, в зоопарк пригласили группу китайских специалистов по уходу за новорожденными пандами.

Пара панд — самка Хао Хао и самец Син Хуэй – была передана в аренду зоопарку в 2014 году. Потомство по контракту принадлежит Китаю. Звери застрахованы в общей сложности на 2 миллиона долларов.

Большая панда – один из национальных символов Китая – один из наиболее охраняемых видов медведей. В "Пайри Дайза" считаются гордостью зоопарка, передает The Brussels Times.