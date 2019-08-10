Россияне взяли золото и серебро международной астроолимпиады школьников

Москвичи завоевали золотую и серебряную медали на Международной олимпиаде школьников по астрономии и астрофизике, которая проходила 2-10 августа в венгерском городе Кестхей. Золото взял выпускник лицея "Вторая школа" Дмитрий Царев, а серебро — выпускница образовательного комплекса "Воробьевы горы" Александра Волкова, сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

На счету российской сборной в этом году пять наград: четыре золотые и одна серебряная медали. Она заняла первое место в общекомандном зачете.

Международная олимпиада по астрономии и астрофизике состояла из четырех туров: теоретического, практического, наблюдательного и командного. В ней принимали участие школьники из 47 стран.

Победителям и руководителям успешно выступивших команд на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, полагаются денежные премии в сумме от 400 тысяч до миллиона рублей. Кроме того, обладатели медалей имеют право поступить без экзаменов в любой российский вуз по профилю.

На данный момент завершились шесть международных олимпиад: по физике, математике, биологии, химии, географии, астрономии и астрофизике.