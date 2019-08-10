20 тысяч человек: московская полиция уточнила численность участников акции

В проходящей на проспекте Академика Сахарова в Москве согласованной акции в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы участвуют около 20 тысяч человек. Об этом рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

Уточняется, что это пиковое число присутствовавших, и что уже "идет отток участников" с акции. Нарушений общественного порядка, говорят правоохранители, не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что на согласованный митинг в центре столицы собрались около семи тысяч человек. Немногим позже столичная полиция оценила количество участников митинга на проспекте Сахарова в 15 тысяч человек.

Согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве проходит корректно со стороны его организаторов, участников и правоохранителей, сообщил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Борисов.

Он также заявил, что на митинг собрались люди, фактически не имеющие отношения к происходящим в Москве событиям, которые даже специально аккредитованным на это мероприятие корреспондентам не могут сказать, как они здесь оказались. По мнению Борисова, для привлечения людей на этот митинг "работали какие-то зазывалы".

Безопасность на митинге и шествии обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии, дежурят сотрудники скорой помощи. Территория оцеплена, установлены заградительные барьеры и металлоискатели. За ситуацией на митинге следят наблюдатели от Общественной палаты Москвы.