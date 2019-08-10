Взрыв на ингушской газовой заправке попал на видео

В пятницу вечером в городе Сунжа на заправке взорвалась емкость с газом. По информации агентства "Регион онлайн", до приезда пожарных люди самостоятельно боролись с огнем и спасали домашних животных.

На опубликованных кадрах видно, что после начавшегося пожара на заправке последовало возгорание распространившегося вокруг газа, в результате чего загорелись окружающие строения.

Пожар был ликвидирован силами 25 человек с помощью 7 единиц техники. В результате инцидента от ожогов пострадали шесть человек. Полностью сгорела шиномонтажная мастерская, расположенная неподалеку.

СК РФ по республике Ингушетия возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека". РИА Новости, ссылаясь на МВД, сообщает, что причиной взрыва "могло стать несоблюдение правил техники безопасности".