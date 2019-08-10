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10 августа 201916:40

Восьмилетний российский штангист установил мировой рекорд

Известия

Российский школьник Владислав Черепанов установил мировой рекорд по жиму штанги лежа. 8-летний спортсмен выжал десятикилограммовую штангу 701 раз.

Достижение было установлено в международном детском лагере "Артек". Восьмилетний Владислав Черепанов из города Советск Кировской области установил новый мировой рекорд по жиму 10-килограммовой штанги лежа.

Рекорд был зафиксирован и передан в комитет Книги рекордов Гиннеса. В течение трех месяцев судейская коллегия рассмотрит это достижение и даст ответ.

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